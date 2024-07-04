التسوية بعد الهدنة.. "لن تنتظر النقاط الخلافية"

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من الاكيد ان حصول هدنة ووقف لاطلاق نار في غزة سيؤدي الى وقف اطلاق نار في لبنان، لكن الاكيد ايضا ان كل ما سيحصل سيكون مستنداً الى تسوية سياسية ترعى التهدئة في لبنان.وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه التسوية تهدف الى منع حصول اشتباكات عسكرية بشكل دائم وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار للسقوط، لكن هذا لا يعني ان يتم الاتفاق بين الاطراف على كل البنود والنقاط الخلافية.وترى المصادر انه يكفي الاتفاق على عدد اساسي من النقاط، ليصبح وقف اطلاق النار ساريا، لكن الاكيد ان الاتفاق على مزارع شبعا مثلا لن يكون ممكناً اقله في المرحلة الحالية.