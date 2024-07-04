Advertisement

لبنان

التسوية بعد الهدنة.. "لن تنتظر النقاط الخلافية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1218939-638556776394411780.jpg
Doc-P-1218939-638556776394411780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الاكيد ان حصول هدنة ووقف لاطلاق نار في غزة سيؤدي الى وقف اطلاق نار في لبنان، لكن الاكيد ايضا ان كل ما سيحصل سيكون مستنداً الى تسوية سياسية ترعى التهدئة في لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه التسوية تهدف الى منع حصول اشتباكات عسكرية بشكل دائم وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار للسقوط، لكن هذا لا يعني ان يتم الاتفاق بين الاطراف على كل البنود والنقاط الخلافية.
Advertisement
وترى المصادر انه يكفي الاتفاق على عدد اساسي من النقاط، ليصبح وقف اطلاق النار ساريا، لكن الاكيد ان الاتفاق على مزارع شبعا مثلا لن يكون ممكناً اقله في المرحلة الحالية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-04
04:27 | 2024-07-04
04:24 | 2024-07-04
04:21 | 2024-07-04
04:19 | 2024-07-04
04:10 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24