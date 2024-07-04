Advertisement

لبنان

"لا حرب على لبنان".. هذا ما اكده مصدر ديبلوماسي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1218942-638556783248067139.jpg
Doc-P-1218942-638556783248067139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد سفير لبناني سابق في احدى عواصم القرار، في أحد مجالسه الخاصة "أن كل ما يحكى عن اقتراب اندلاع المواجهات الفعلية بين حزب الله واسرائيل، لا يتعدى كونه كلاما في الاعلام"، مشدداً "على ان اياً من الطرفين ليس له مصلحة في فتح جبهات اضافية".
Advertisement
ولفت السفير "الى ان كل ما يجري من اتصالات ولقاءات لابعاد شبح الحرب عن لبنان هدفه الأول والأخير اللعب على الوقت الضائع والحصول على مكاسب اضافية داخل لبنان".
وفي سياق متصل، كان لافتاً قيام الطيران الحربي الإسرائيليّ بخرق جدار الصوت فوق بيروت، وبشكل خاصّ فوق الضاحيّة الجنوبيّة.
وقال مصدر أمنيّ في هذا الإطار، إنّ مناطق عدّة شهدت خرقاً لجدار الصوت، من جنوب لبنان وصولاً إلى الضاحيّة الجنوبيّة، وحدث هذا الأمر تقريباً في التوقيت ذاته .
واعتبر المصدر الأمنيّ أنّ العدوّ الإسرائيليّ أراد توجيه رسالة إلى "حزب الله"، أنّه قادرٌ في بضع لحظات من الوصول إلى أيّ منطقة لبنانيّة، بما فيها الضاحيّة الجنوبيّة معقل "الحزب".
وأضاف المصدر الأمنيّ أنّ إسرائيل أشارت لـ"الحزب"، إلى أنّ الضاحيّة الجنوبيّة لن تُستثنى في أيّ حربٍ إذا اندلعت، وسيكون مصيرها مُشابهاً للمناطق الجنوبيّة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-04
04:27 | 2024-07-04
04:24 | 2024-07-04
04:21 | 2024-07-04
04:19 | 2024-07-04
04:10 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24