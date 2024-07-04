31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لا حرب على لبنان".. هذا ما اكده مصدر ديبلوماسي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-07-2024
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد سفير لبناني سابق في احدى عواصم القرار، في أحد مجالسه الخاصة "أن كل ما يحكى عن اقتراب اندلاع المواجهات الفعلية بين حزب الله واسرائيل، لا يتعدى كونه كلاما في الاعلام"، مشدداً "على ان اياً من الطرفين ليس له مصلحة في فتح جبهات اضافية".
Advertisement
ولفت السفير "الى ان كل ما يجري من اتصالات ولقاءات لابعاد شبح الحرب عن لبنان هدفه الأول والأخير اللعب على الوقت الضائع والحصول على مكاسب اضافية داخل لبنان".
وفي سياق متصل، كان لافتاً قيام الطيران الحربي الإسرائيليّ بخرق جدار الصوت فوق بيروت، وبشكل خاصّ فوق الضاحيّة الجنوبيّة.
وقال مصدر أمنيّ في هذا الإطار، إنّ مناطق عدّة شهدت خرقاً لجدار الصوت، من جنوب لبنان وصولاً إلى الضاحيّة الجنوبيّة، وحدث هذا الأمر تقريباً في التوقيت ذاته .
واعتبر المصدر الأمنيّ أنّ العدوّ الإسرائيليّ أراد توجيه رسالة إلى "حزب الله"، أنّه قادرٌ في بضع لحظات من الوصول إلى أيّ منطقة لبنانيّة، بما فيها الضاحيّة الجنوبيّة معقل "الحزب".
وأضاف المصدر الأمنيّ أنّ إسرائيل أشارت لـ"الحزب"، إلى أنّ الضاحيّة الجنوبيّة لن تُستثنى في أيّ حربٍ إذا اندلعت، وسيكون مصيرها مُشابهاً للمناطق الجنوبيّة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
04:49 | 2024-07-03
03/07/2024 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
13:00 | 2024-07-03
03/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رُفض نقلها إلى بيروت".. ما جديد الحالة الصحيّة للونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير؟
Lebanon 24
"رُفض نقلها إلى بيروت".. ما جديد الحالة الصحيّة للونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير؟
06:29 | 2024-07-03
03/07/2024 06:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجنوب وصولاً إلى الضاحيّة الجنوبيّة... هذا ما قامت به طائرات حربيّة إسرائيليّة
Lebanon 24
من الجنوب وصولاً إلى الضاحيّة الجنوبيّة... هذا ما قامت به طائرات حربيّة إسرائيليّة
09:22 | 2024-07-03
03/07/2024 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نتنياهو أمر باغتيال مسؤول حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "ضربة صور"!
Lebanon 24
"نتنياهو أمر باغتيال مسؤول حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "ضربة صور"!
16:31 | 2024-07-03
03/07/2024 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-07-04
هل تستطيع المعارضة تطويق "حزب الله" في مجلس النواب؟
04:27 | 2024-07-04
مياه بيروت دعت الى تسديد البدلات عن العام 2024
04:24 | 2024-07-04
رداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية.. حزب الله يستهدف مستعمرة كفربلوم
04:21 | 2024-07-04
بمناسبة رأس السنة الهجرية... توقف الصحف عن العمل يوم الاحد
04:19 | 2024-07-04
فنيش من شقراء: احتمالات الحرب الشاملة قد خفتت
04:10 | 2024-07-04
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في الناقورة... وصفارات انذار تسبق بدء الاجتماع مع القائد العام لليونيفيل
فيديو
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
04/07/2024 11:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
04/07/2024 11:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
04/07/2024 11:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24