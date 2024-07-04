إعتراضات داخل "التيار".. شو بدنا نقول عن بري؟

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يثير عدد من نواب "التيار الوطني الحر" امتعاضهم داخل المكتب السياسي لمواقف التقارب الأخيرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددين على ان هذا الأمر سيؤدي الى تراجع شعبيتهم، خصوصاً وانهم لن يجدوا اي مبرر يقدمونه الى الرأي العام بشأن هذا التبدل في الموقف.وفي هذا الاطار، أشار المراقبون الى ان الهجوم الجديد الذي يشنه "التيار الوطني الحر" على "حزب القوات اللبنانية" ليس سوى للتعمية على التقارب مع بري وللمحافظة على شد العصب، "فالهجوم على القوات بييّع أكثر"، كما يقول قيادي بارز في" التيار".