موظفون حزبيون "خارج إعلامهم"

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كانت لافتة الاجراءات التي اتخذتها محطة اعلامية تابعة لأحد الأحزاب، حيث عملت منذ مدة على ابعاد جميع الحزبيين عن مراكز القرار داخلها، وكان آخرها مسؤولة الموقع الالكتروني، التي اقالها المدير العام من منصبها.وأشارت المعلومات الى ان هذا الأمر مرده الى تغيير كبير يشهده المكتب الاعلامي الحزبي، ما يستدعي تبديل الفريق القديم بآخر جديد.