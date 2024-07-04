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لبنان

جريح بحادث سير في جل الديب

Lebanon 24
04-07-2024 | 01:25
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي.
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جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي (التحكم المروري)
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