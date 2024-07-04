تصعيد في الجنوب: غارات وقصف مدفعي يطال عدة بلدات.. وإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ من لبنان باتجاه مناطق عسكرية في "إسرائيل".



إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف كفرشوبا وكفرحمام وبلدة العديسة وأطراف الناقورة.



كما تعرّضت مدينة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي. في آخر التطورات الميدانية جنوبا، أطلقت قبل ظهر اليوم الخميس مسيّرات من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة وحاولت الطائرات الحربية الإسرائيلية التصدي لها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ من لبنان باتجاه مناطق عسكرية في "إسرائيل".إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف كفرشوبا وكفرحمام وبلدة العديسة وأطراف الناقورة.كما تعرّضت مدينة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي.

واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفرحمام في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا في ظل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع منفذاً غارات وهمية على علو منخفض.

وخرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصور فوق أجواء الجنوب وبيروت وضواحيها.



وكان الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ صباح اليوم الخميس غارة بمسيّرة على حي المعاقب في بلدة حولا استهدفت منزلا ما أدى إلى استشهاد شخص، وغارة أخرى على محيط بلدة راميا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة بواسطة مسيّرة استهدفت أرضًا مفتوحة في بلدة عيترون من دون وقوع إصابات.



إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف ليلا مواقع لحزب الله في شيحين وشبعا جنوبي لبنان .









