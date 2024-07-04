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لبنان

بعد حادثة تسمم نتيجة تناول حلويات من باتيسري في بيروت.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

Lebanon 24
04-07-2024 | 02:16
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد الحملة المضللة على السوشيل ميديا للمسؤولة عن باتيسري Better from Scratch وبعد حضور القيمين على الباتيسري إلى وزارة الصحة العامة، تؤكد الوزارة ما ورد في بيانها السابق حول حصول حادثة تسمم نتيجة تناول حلويات من الباتيسري حيث تم التأكد من وجود منتجات منتهية الصلاحية مثل الـMargarine والـVermicelle والعثملية وعجينة السكر وكانت موضوعة في عبواتها الأصلية وليس في عبوات بديلة وتاريخ العبوات الأصلية تعود للعام 2019، فضلا عن أن المؤسسة غير مرخصة. "
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وأضاف لبيان: "إن وزارة الصحة العامة تؤكد أنها لن تتردد في التشدد في اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على سلامة الغذاء كما تنبه المواطنين انها المرجع الصالح الوحيد لتحديد أهلية المؤسسات من عدمها في هذا المجال."



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