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لبنان

بوشكيان عرض مع تاشكا العلاقات الصناعية والتجارية بين لبنان وأوكرانيا

Lebanon 24
04-07-2024 | 03:32
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استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة في أوكرانيا والممثل التجاري لها تاراس كاشكا، وعرض معه العلاقات الصناعية والتبادلية والتجارية بين لبنان واوكرانيا.
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