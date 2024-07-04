بوشكيان عرض مع تاشكا العلاقات الصناعية والتجارية بين لبنان وأوكرانيا

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة في أوكرانيا والممثل التجاري لها تاراس كاشكا، وعرض معه العلاقات الصناعية والتبادلية والتجارية بين لبنان واوكرانيا.

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