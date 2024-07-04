ميقاتي بحث معاشات العسكريين المتقاعدين مع رابطة قدماء القوى المسلحة

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الهيئة التنفيذية في "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر قبل ظهر اليوم في السرايا.وجاء في بيان اصدره مزهر "انه تم البحث في موضوع معاشات العسكريين المتقاعدين والغبن اللاحق بهم كما عرض الوفد على دولته تصور الرابطة لقيمة المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد بشكل عام بما يؤمن له ولعائلته العيش الكريم في ظل الظروف الحرجة الراهنة. كما كان اللقاء مناسبة للطلب من دولته إعادة النظر بالقوانين المتعلقة باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين الذين يحالون على التقاعد وكذلك الذين أحيلوا على التقاعد بعد تاريخ ١ /١٠/ ٢٠١٩ وكذلك عرض الوفد على دولته موضوع الأكلاف المادية الباهظة للرسوم التي يتكبدها المواطن اللبناني لقاء إنجاز معاملات إدارية لدى بعض الوزارات والإدارات العامة في الدولة".ونقل الوفد "عن رئيس الحكومة وقوفه إلى جانب العسكريين المتقاعدين وحقوقهم ومطالبهم المحقة، كما اوعز للرابطة التنسيق مع لجنة إعادة انتظام القطاع العام في ما خص تصور الرابطة لمعاشات تقاعد العسكريين المتقاعدين".