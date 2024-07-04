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لبنان

ملتقى التأثير المدني: الخفة التكتية والشعبوية التسطيحية عابرتان !

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:42
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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "تجتاح الخفة التكتية والشعبوية التسطيحية مجمل اللافعل الدولتي اللبناني، ما يجعل من اليأس حالة معممة لدى الناس المواطنات والمواطنين".

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وأضاف: "هذه الخفة التكتية تتعملق في تصاريح ونقيضها، في تعهدات ونقيضها، إلى حد التهلكة واغتيال مندرجات السياسات العامة الإنقاذية المرتجاة".

وختم الملتقى قائلا: "لبنان، المقيم والمغترب، معني باستعادة ثوابت هوية وطن الأرز الحضارية. مسار التاريخ التراكمي منصف حتما، أما التعويل على تبدلات راديكالية سريعة وشاملة فليس سوى من قبيل اليوتوبيا. حمى الله لبنان".




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