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لبنان

رداً على عملية الاغتيال في صور.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:50
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الجيش الاسرائيلي في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف عناصر الحزب الخميس 04-07-2024 بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.  ‏
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