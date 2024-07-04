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لبنان

بوشكيان عرض مع بلباقي العلاقات بين لبنان والجزائر

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:55
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واصل وزير الصناعة جورج بوشكيان لقاءاته السياسية والديبلوماسية والاقتصادية اليوم، والتقى عند الحادية عشرة سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وعرض معه التطورات العامة، وسبل تعزيز العلاقات الصناعية بين لبنان والجزائر.
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