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لبنان

يستدرجهنّ ثم يعتدي عليهن... بنات صغار ضحية أربعينيّ في تبنين!

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم توقيف رجل يبلغ من العمر 48 سنة في تبنين، متهم بالإعتداء على الأطفال الإناث.

وبحسب المعلومات، يقوم الرجل باستدارجهن إلى محل "كرواسون" يملكه مقابل المستشفى الحكومي في تبنين ثم يعتدي عليهن، إلا أن طفلة أخبرت والدها بما حدث والاخير أخبر بدوره القوى الأمنية التي ألقت القبض عليه وهو موقوف حالياً في تحري صيدا.
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