على طريق بلدة بوداي.. شاب يفقد السيطرة على سيارته ويفارق الحياة

انحرفت سيارة وانقلبت مرات عدة بسبب فقدان سائقها السيطرة عليها على طريق بلدة بوداي ما ادى الى وفاته.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فالسائق شاب في مقتبل من العمر ومن آل عساف.