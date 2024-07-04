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لبنان

على طريق بلدة بوداي.. شاب يفقد السيطرة على سيارته ويفارق الحياة

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:33
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انحرفت سيارة وانقلبت مرات عدة بسبب فقدان سائقها السيطرة عليها على طريق بلدة بوداي ما ادى الى وفاته.
 
وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فالسائق شاب في مقتبل من العمر ومن آل عساف.
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