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لبنان

شهيد جديد من بلدة حولا.. هذا اسمه

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:57
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أعلن حزب الله في بيان عن استشهاد هادي أحمد شريم "حيدر" مواليد عام 1996 من بلدة حولا في جنوب لبنان. 
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