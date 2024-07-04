الأولى محليًا مهنيًا وأكاديميًا.. تصنيف جديد للجامعة اللبنانية

ارتفع تصنيف الجامعة اللبنانية على المستوى العالمي بحسب تقرير مؤسسة (QS) لعام 2025، لتنتقل إلى المرتبة 567 عالميّا بعدما كانت في المرتبة 577 عام 2024.

ومن بين ستّ جامعات لبنانية تستجيب لمعايير (QS) وتم تقييمها في التصنيف العالمي لعام 2025، احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى محليًّا على مستوى مؤشّرَي السمعة المهنية والسّمعة الأكاديمية.

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وتستند مؤسسة (QS) إلى جملة من المعايير لتصنيف الجامعات، أبرزها السمعة المهنية والسمعة الأكاديمية ونسبة الأساتذة الحائزين على شهادة الدكتوراه وتجربتهم التعليمية، إضافة إلى نسبة أعداد الطلاب والتشبيك مع المؤسسات البحثية.

وكانت الجامعة اللبنانية قد صُنّفت عالميًّا بين أوّل مئة جامعة في اختصاص الهندسة البترولية، وأول مئة وخمسين جامعة في اختصاصَي الصيدلة والعلوم الدوائية، وأول ثلاثمئة جامعة في اختصاصَي الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وذلك استنادًا إلى تقرير (QS) لتصنيف الجامعات على مستوى الاختصاصات لعام 2024.