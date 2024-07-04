عز الدين: العدوّ أعجز من أن يقوم بهجومٍ بريٍّ على لبنان

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، إلى أن "العدوّ الإسرائيلي يحاول أن يخرج بانتصارٍ وهميّ في حديثه عن المرحلة الثالثة من الحرب"، معلنا أن "وقف إطلاق النار في غزة تُحدده المقاومة وليس أيّ طرف آخر على الإطلاق، لذلك ما تقوله المقاومة الفلسطينية الموحدة في غزة هو ما نقبل ونرضى به".

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وقال خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة شوكين" للشهيد على طريق القدس" حسين محمد سويدان إن "العدوّ أعجز من أن يقوم بهجومٍ أو بعدوانٍ بريٍّ على لبنان"، مضيفًا: "نحن مقتنعون بأن هذا الجيش الذي زُلزل في داخل هذا الكيان بات اليوم يُعاني من أزمة الإلتحاق وهو بحاجةٍ إلى عديدٍ ليلتحق بهذا الجيش وهذا ما أكّده الجنرالات الكبار ".

وأكد أن "الثقة بالعدو أصبحت معدومة، ولم يتمكّن في غزة من تحقيق أيٍّ من الأهداف"، مشددا على أن "جبهات الإسناد في كافة محاور المقاومة ستستند وترتكز في موقفها على موقف المقاومة في غزة، لأن المقاومة تعرف ما تريد ولن تعطي العدوّ في السياسية ما خسره في الميدان لأنها لا تُقدّم تسهيلات له ولا هدايا وجوائز مجانية".

وختم : "المقاومة اليوم قوية وقادرة وتستطيع أن تفرض شروطها بما سيجعل الإسرائيلي والأميركي يخضعان لشروطها".