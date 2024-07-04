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لبنان

حريق في كترمايا يمتدّ الى معرض سيارات (صورة)

Lebanon 24
04-07-2024 | 06:37
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بعد انتهاء عناصر الدفاع المدني من اخماد حريق في بلدة داريا، توجه فريق من الدفاع المدني الى بلدة كترمايا، لإخماد حريق أشجار وأعشاب في محلة فريسين قرب احد معارض  السيارات، الذي امتدت النيران اليه وأحرقت إحدى السيارات في داخله. (الوكالة الوطنية)
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كترمايا

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