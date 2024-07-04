Advertisement

لبنان

أحدهما مراسل وعضو مجلس بلدية.. إصاباتان جرّاء استهداف منزل في كفرشوبا

Lebanon 24
04-07-2024 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1219098-638557002385356302.jpg
Doc-P-1219098-638557002385356302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أُصيب المواطنان أحمد غانم مراسل قناة "الجزيرة"، وعلي الحاج جرّاء استهداف منزل الأول بقذيفة في أطراف كفرشوبا. 
 
وقد أُصيب غانم، وهو عضو مجلس بلدية كفرشوبا، بشظية في رأسه، والحاج بحروق في جسده، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استهداف منزل على جانب طريق كفرحمام-كفرشوبا بالقصف المدفعي الاسرائيلي
lebanon 24
04/07/2024 17:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف اطراف كفرشوبا وكفرحمام
lebanon 24
04/07/2024 17:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
04/07/2024 17:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
04/07/2024 17:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كفرشوبا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:16 | 2024-07-04
10:12 | 2024-07-04
09:31 | 2024-07-04
08:56 | 2024-07-04
08:48 | 2024-07-04
08:45 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24