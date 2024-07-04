أحدهما مراسل وعضو مجلس بلدية.. إصاباتان جرّاء استهداف منزل في كفرشوبا

أُصيب المواطنان أحمد غانم مراسل قناة "الجزيرة"، وعلي الحاج جرّاء استهداف منزل الأول بقذيفة في أطراف كفرشوبا.

وقد أُصيب غانم، وهو عضو مجلس بلدية كفرشوبا، بشظية في رأسه، والحاج بحروق في جسده، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".