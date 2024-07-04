في طرابلس... حادثا إطلاق نار بين الأمس واليوم

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اطلاق نار بالهواء سجّل في منطقة القبة - ضهر المغر الفارابي من دون وقوع اصابات.وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة اشكال كان قد وقع ليل امس وتجدد اليوم، وتوجهت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلقي النار الذين فروا الى جهة مجهولة تمهيداً لتوقيفهم.كما وقع اشكال فردي في منطقة التبانة - بعل الدورايش تطور الى اطلاق نار من قبل احد من الاشخاص من آل "س" من دون تسجيل اصابات، وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.