خواجة وطليس زارا المحافظ عبود.. وبحث بموضوع هيئة ادارة السير

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، محافظ بيروت القاضي مروان عبود.



وبحث المجعتمون في أمور لها طابع اداري وبلدي ، كما تطرق البحث إلى موضوع هيئة ادارة السير ولاسيما ملف الموظفين الذين لم يلتحقوا لمتابعة أعمالهم في الهيئة، كما تم البحث ايضا في ملف فرع هيئة ادارة السير في الاوزاعي وضرورة اعادة العمل فيها لتسيير أمور المواطنين والتخفيف عن الازدحام الحاصل في الدكوانة" .

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