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لبنان

صفي الدين: الرد على اغتيال القائد محمد نعمة بدأ أمس وسيستمر

Lebanon 24
04-07-2024 | 07:49
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أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه "يجب ألا يظن العدو انه بعد استهداف هؤلاء الأبطال سيكون الجنوب أمامه مستباحاً".

وأضاف صفي الدين خلال مراسم تكريم الشهيد محمد نعمة ناصر الحاج "أبو نعمة" أنه "في مقاومتنا لا تسقط راية ولا تختل جبهة ولا تضعف مواجهة فحين يرتقي قائد شهيد يتسلم الراية آخر ويمضي بعزم جديد"، لافتاً إلى أن "القادة في جبهتنا هم في الخطوط الأمامية بينما في جبهة العدو مئات الضباط يعلنون دون خجل أنهم سينسحبون من المعركة".
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وقال: "هذا "الجيش" الإسرائيلي لن يتمكن في يوم من الأيام بعد الضربات المتتالية أن يحقق انتصارات في أي معركة أو مواجهة، وهو مشرف على هزيمة مدوية أمام صمود شعب غزة وأمام المقاومة التي ستبقى في غزة".

وتابع صفي الدين:  "الرد على اغتيال القائد الحاج أبو نعمة بدأ أمس سريعاً وسلسلة الردود لا زالت متتالية وستبقى وتستهدف مواقع جديدة لم يكن يظن العدو أنها ستصاب والمؤكد أن الإصابات كثيرة بين قتلى وجرحى".

وشدد على أن "هذه الجبهة ستبقى مشتعلة وقوية وستصبح أقوى وهذا ما تعلمناه من معركتنا الطويلة مع العدوة وثقتنا بمجاهدينا، واغتيال القادة لا يوقف فينا الحماسة على القتال بل أن هذه الدماء ستصنع لنا نصراً جديداً".
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