الحلبي هنأ بانتهاء الامتحانات الرسمية بسلام.. وقرار حول موعد امتحانات OSCE لاختصاص الصيدلة

هنأ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان " جميع مكونات الأسرة التربوية بانتهاء الامتحانات الرسمية بسلام ، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني" . وتوجه نحو" الإدارة وأفراد الهيئة التعليمية من لجان فاحصة ومراقبين وفنيين ومرشحين وأهل ، ومفتشين وأجهزة أمنية وعسكرية بالشكر على جهودهم جميعا متمنيا لجميع المستحقين النجاح" .

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كما اصدر قرارا حول موعد امتحانات OSCE لاختصاص الصيدلة الخاص بالطلاب اللبنانيين خريجي العامين 2022 و 2023 من مؤسسات للتعليم العالي في دولة أوكرانيا جاء فيه:



"عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/11/2023،



وبناءً على المتابعات بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة حول إلزامية إجراء امتحان عيادي للطلاب اللبنانيين خريجي مؤسسات تعليم عال في أوكرانيا في العامين 2022 و 2023،



وبناءً للمداولات بين الوزارتين المذكورتين ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية التي تسدي الإجازة الجامعية في الصيدلة،



يدعى الخريجون المعنيون، المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق، إلى التقدم إلى امتحانات OSCE في جامعة بيروت العربية الذي سينظم يوم الثلاثاء في 16/7/2024 الساعة العاشرة صباحاً (مدة الامتحان 60 دقيقة) في مبنى الحريري B1 - مقابل عيادات الـ OSCE - طريق الجديدة - بيروت، على الخريجين المعنيين التواصل مع أي من السيدات والسادة التالية أسماؤهم على العناوين الآتية:

- السيدة رانيا عيتاني (جامعة بيروت العربية):

هاتف: 70/614735 بريد إلكتروني: r.itani@bau.edu.lb

- السيدة نايلة موراني (المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي):

هاتف:01/772509بريد إلكتروني: nmourani@mehe.gov.lb

- السيد أنطوان رومانوس (وزارة الصحة العامة):

هاتف:03/975093بريد إلكتروني: antrom26@gmail.com



يرجى الحضور إلى مركز الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد مصطحبين جواز السفر وإخراج قيد إفرادي حديث لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر عليه صورة شمسية حديثة./.



ملاحظة: على المرشحين الحضور بلباس رسمي لائق ومزودين بلباس المختبر (مريول) نظيف ومكوي".



