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لبنان

القصف الإسرائيلي مستمر جنوباً... إليكم أحدث التطورات

Lebanon 24
04-07-2024 | 07:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها الجوية والمدفعية على القرى والبلدات الحدودية، مستهدفة بقصفها المدفعي بلدة كونين لاسيما محيط بركة البلدة.

وافيد عن سقوط عدد القذائف من العيار الثقيل والتي لم تنفجر بعضها.
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كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة وسط بلدة بني حيان.
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