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لبنان

زعتر ومواد غذائية منتهية الصلاحية.. تسطير محضر ضبط بحق صاحب مستودع في صور

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:15
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 ضبط مفتشون من مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب باحدى المستودعات في منطقة صور البرج الشمالي، كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والبعض منها غير مستوفية لشروط التخزين وهي عبارة عن طن ونصف الطن من المقبلات الغذائية المعدة للقلي، اضافة الى نصف طن من الحبوب  المشكلة و325 كلغ  من الزعتر المنتهي الصلاحية، و تم حجزها ليصار الى اخذ الموافقة الخطية من النيابة العامة بتلفها، ونظم على اثر الكشف محضر ضبط بحق صاحب المستودع. 
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 وفي سياق اخر نظم محضرا ضبط بحق اصحاب مولدات في منطقة برج رحال قضاء صور ومنطقة الشرحبيل قضاء صيدا. 
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