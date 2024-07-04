Advertisement

لبنان

اتفاق على ضبط سعر ووزن ربطة الخبز؟

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1219119-638557044676387751.jpg
Doc-P-1219119-638557044676387751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
زار وفد من من "اتحاد نقابات الأفران" في لبنان، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر.
وثمن الوفد، بحسب بيان، "الجهود التي يقوم بها الدكتور محمد ابو حيدر من ناحية ضبط الاسعار ومعالجة الملفات والشكاوى التي تبلغ بها الوزارة في القطاعات الاقتصادية كافة، وبخاصة الأفران".
Advertisement
 
واتفق الاتحاد مع الدكتور ابو حيدر على ضبط سعر ووزن ربطة الخبز، كما هو وارد في تسعيرة وزارة الاقتصاد حرفا وروحا ونصا في صالات الأفران، على أن يسطر محاضر في حق كل من يبيع أي ربطة خبز لم يصدر قرار فيها عن الوزارة داخل صالات الأفران وفي السوبرماركت والمحال ويحال الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه وحق فرنه".
 
بدوره، أكد رئيس الاتحاد "التعاون المطلق مع وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لتطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2024-07-04
12:37 | 2024-07-04
12:20 | 2024-07-04
12:20 | 2024-07-04
12:18 | 2024-07-04
12:08 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24