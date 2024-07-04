رسالة من بو صعب إلى الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيها

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة جينبن هينيس- بلاسخارت في زيارة اولى لها بعد استلام مهامها في لبنان.وخلال اللقاء، تم التطرق الى ملف النازحين السوريين، اذ حمّل بو صعب المنسقة الخاصة "رسالة الى الامم المتحدة لايجاد حل سريع وجدي في قضية النازحين السوريين، حيث لا يجب بعد اليوم اطلاق صفة النازحين عليهم، بل اصبح من الافضل اطلاق صفة مهاجرين غير شرعيين".كذلك تم التطرق الى الوضع في الجنوب اللبناني، حيث شرحت السيدة هينس-بلاسخارت انها زارت الجنوب اللبناني وستكون لديها زيارة الى اسرائيل قريباً حيث ستطلع على الاوضاع من الجهة الثانية.بدوره شرح بو صعب للمنسقة الخاصة "ان الحرب لن تكون من مصلحة اي طرف مع العلم انها ستكون حربا مؤلمة وخسارة كبيرة على لبنان وان لبنان لا يريد هذه الحرب بل يريد لها ان تنتهي"، مؤكدا ان "على الاسرائيلي ان يعلم ايضا ان هذه الحرب لن تكون نزهة ولن تأتي بأي نتيجة ايجابية له كما لن تعيد النازحين الى مستوطناتهم في الشمال بل ستؤدي الى توسعة الهجرة على كافة الاراضي الاسرائيلية اضافةً الى الكلفة الاقتصادية الكبيرة ،كون هذه الحرب لن تكون فترتها قصيرة وحكما لن تسفر الى تحقيق اي انجاز من قبلهم ، علماً انه في نهاية المطاف سوف يأتي الحل عن طريق مفاوضات ديبلوماسية غير مباشرة بعد حربٍ مؤلمة ودموية وقتل، فمن الافضل لها ان تتحاشى هذه الحرب ونذهب مباشرةً الى الحل الديبلوماسي ، وان ما يطرحه الوسيط الاميركي آموس هوكستين سيكون مفتاحاً لهذا الحل عندما يقرر الاسرائيلي انهاء الحرب الدموية التي يشنّها على غزة ".