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لبنان

وزير الدفاع عرض المستجدات مع سفير مصر

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:56
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، سفير مصر علاء موسى، وبحث معه في العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين وفي مستجدات لبنان والمنطقة.

 
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