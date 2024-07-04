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لبنان

عبدالله: يتحمل بعض القضاة نتائج ممارساته الميليشياوية في حارة الناعمة

Lebanon 24
04-07-2024 | 07:35
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قال عضو" اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، في بيان :"يتحمل بعض القضاة، نتائج ممارساته الميليشياوية في حارة الناعمة، باتخاذه تدابير وقرارات تعرض السلم الاهلي للخطر، بعد أن سمح لنفسه ان يدخل طرفا في خلافات ونزاعات محلية".
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اضاف:" مطلوب من المراجع المعنية تدارك المسألة ووضع حد لهذه التصرفات الغريبة عن الأصول القضائية والقانونية المتعارف عليها...!!".
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