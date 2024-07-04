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لبنان

لجنة الدفاع استمعت الى وجهة نظر قائد الجيش بشأن مرشحي المدرسة الحربية

Lebanon 24
04-07-2024 | 09:31
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عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الاعضاء وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مع قائد الجيش واستمعت الى وجهة نظره في ما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية. وفي نهاية الاجتماع قررنا في اللجنة متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية الان، لا سيما في هذه الظروف الحرجة من حرب محدودة حتى الآن ولما لهذه المؤسسة من دور وطني على المستويات كافة".
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كما قال عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور: "كنت أتمنى دعوة الوزير الى اجتماع لجنة الدفاع لكي يكون نقاش موضوعي حول الأمر".

أضاف :"ان النقاش حول الجيش ودورة الحربية ليس نقاشاً دستورياً بل هو نقاش سياسي، لأن منشأ التعارض هو قرار سياسي بات يشكل عن قصد او غير قصد اعاقة لعمل المؤسسة العسكرية ونحن في حالة حرب فلا يصح هذا العبث عبر رفض أمر  ما اليوم واعادة العمل به غدا لخلق حالة تجاذب خطيرة داخل الجيش".

وختم :"إن المطلوب هو دعم المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى وتأمين كل سبل استمرارها ودعمها بدل خلق تجاذب وخلافات حولها في هذه الظروف المصيرية".
 
 
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