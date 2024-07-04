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لبنان

على حاجز في الضنية... تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجيش ومطلوب للقضاء!

Lebanon 24
04-07-2024 | 10:12
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حاول المدعو "ج. ط" اجتياز حاجز الجيش في بلدة سد بريصا قضاء الضنية لدى مروره في المحلة المذكورة، وفي حين أنه لم يمتثل لاوامر الحاجز، أطلق عناصر الجيش النار في الهواء بمحاولة لتوقيفه، فحصل تبادل لاطلاق النار بين الطرفين.
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وتمكنت وحدات الجيش من القاء القبض عليه، بينما ‎كانت قد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان تحسباً لتتطور الامور.

‎وبحسب المصادر فإن الشاب المذكور هو مطلوب للقضاء بحادثة كانت قد حصلت في بلدة قبعيت عكار.
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