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لبنان

هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!

Lebanon 24
04-07-2024 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأإصابة شخصين بجروح مختلفة بسبب هبوط خاطئ للمظلّة الهوائيّة التي استقرّت أثناء نزولها على سطح أحد المباني في جونية.

 ويعمل عناصر الدّفاع المدني على إنزال المُصابَين عن سطح المبنى.
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