بو عاصي من الناقورة: التجديد لليونيفيل سيحصل

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي مركز قيادة قوات الامم المتحدة لحفظ السلام UNIFIL، حيث التقى في الناقورة قائدها الجنرال لازارو.

وقال بوعاصي، إن "اللقاء كان مناسبة للتعبير عن ارادتنا التجديد للقوة لسنة جديدة حيث أكد الجنرال لازارو بأن هذا الأمر سيحصل".

Advertisement

وأبلغ بو عاصي الجنرال لازارو موقف "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" الداعي الى "وقف الاشتباكات على طرفي الحدود بين لبنان واسرائيل حيث احتمال خروج الوضع عن السيطرة مرتفع جدا مع ما سيستتبع ذلك من خسائر فادحة في لبنان البشرية منها والمادية".



كما شدد على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١ كونه الإطار الأسلم لتجنيب لبنان مخاطر الانزلاق نحو حرب مدمرة"، كما طرح مشكلة نزوح ٩٦ الف مواطن جنوبي من قراهم بنتيجة الوضع الامني القائم وكيفية إعادتهم إلى قراهم.



وخلال اللقاء سمع دوي ثلاثة انفجارات على مقربة من مركز القيادة، تبين انها ثلاث قذائف قصفتها دبابة اسرائيلية على الناقورة.