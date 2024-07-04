بعد ظهر اليوم.. "الحزب" استهدف هذا الموقع الاسرائيلي

أعلن "حزب الله" في بيان اليوم الخميس، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة".





وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 04-07-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".

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