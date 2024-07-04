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لبنان

لبنانية وسوري شكّلا عصابة لسرقة السيارات الحديثة.. هكذا وقعا في قبضة الأمن

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:23
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة في بلاغ أنّه "على اثر حصول عدّة عمليّات سرقة سيارات في عدد من المناطق اللبنانيّة، باشر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بالعمل على كشف الفاعلين وتوقيفهم".
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أضاف البلاغ:" بنتيجة المتابعة الدّقيقة وعمليات الرصد والتّعقّب، تمكّن المكتب المذكور من تحديد مكان وجود مشتبه فيهما من أفراد العصابة التي تنشط في عدّة مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، والتي تقوم بسرقة سيارات حديثة الصّنع من أنواع "جيب غراند شيروكي" و"هيونداي" و "كيا".
بتاريخ 25-6-2024، تمكّنت دوريّة من المكتب من توقيف المشتبه فيهما داخل منزل مستأجر في محلة برج حمود، حيث كانا يستخدمانه للتخطيط لتنفيذ سرقاتهما، وهما "ر.ع." من مواليد عام 1999، سوري الجنسية، و "ا. ب." من مواليد عام 1985، لبنانية الجنسية".
وأكمل البلاغ: "عثر معهما على بطاقتَي هوية مزوّرتَين. وقد اعترفا بإقدامهما على سرقة سيارات ونقلها من محافظة جبل لبنان الى الشّمال، تمهيدا لتهريبها الى سوريا في أوقات وتواريخ مختلفة، وذلك لصالح أحد المطلوبين والمتواري عن الأنظار.

بوشر التّحقيق مع الموقوفَين، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
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