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لبنان

توقيع مذكرة تفاهم بين بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس و"مجموعة كريتا" الدولية

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:45
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تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وجامعة أنطاكية السورية الخاصة و"هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية" من جهة ومجموعة كريتا الدولية التي تعنى بالاقتصاد المدوّر والتنمية المستدامة والبحث العلمي من جهة أخرى، في  حضور البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني  وبمباركته، في المقرّ البطريركي في العطشانة. 
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وافاد بيان ان "التفاهم يشمل مختلف المجالات التي سيتمّ التعاون فيها بين البطريركية ومؤسساتها و"مجموعة كريتا" الدولية، خاصة في حقل البيئة والطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا المتطورة وسائر الصناعات المتعلّقة بالمحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والطاقة. كما سيتمّ التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتنموي من خلال مشاريع مستقبلية مشتركة". (الوكالة الوطنية)
 

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