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لبنان

عبدالله شكر الدفاع المدني على جهوده في اخماد الحرائق في الاقليم

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:50
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أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إتصالا هاتفيا بالمدير الاقليمي لجبل لبنان الجنوبي في الدفاع المدني حسام دحروج، شاكرا "الجهود التي تبذل في مكافحة الحرائق المتنقلة في قرى اقليم الخروب، والتي تتسببت بها أيادي الإهمال او الاجرام المفتعل لقاطعي الاشجار".
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ودعا عبدالله "الجهات المعنية والأجهزة الامنية، التشدد في ملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم". (الوكالة الوطنية)
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