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لبنان

طاله صاروخ "الحزب".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضبّاطه وهذه رتبته

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:51
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، عن مقتل ضابط برتبة رائد في هجوم من لبنان على الجبهة الشمالية.
 
واشار الجيش إلى أن الضابط هو قائد سرية، وقد انفجر في مركزه صاروخ أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.
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وكان قد أعلن حزب الله إنه أطلق "أكثر من 200 صاروخ" على مناطق شمال إسرائيل، معتبرا أن ذلك بمثابة رد على الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد قيادي ضمن صفوفه، الأربعاء.
 

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