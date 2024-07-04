طاله صاروخ "الحزب".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضبّاطه وهذه رتبته

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، عن مقتل ضابط برتبة رائد في هجوم من لبنان على الجبهة الشمالية.

واشار الجيش إلى أن الضابط هو قائد سرية، وقد انفجر في مركزه صاروخ أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

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