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لبنان

عراك واطلاق نار قرب محطة الدويهي.. هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
04-07-2024 | 12:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال بين كل من المدعو "ا.ح" و شقيقه "ب.ع" من جهة وعامل محطة الدويهي "م.ع" من جهة اخرى، في محلة القبة - طريق زغرتا.

 
وفي التفاصيل، تطور الاشكال الى عراك وتضارب ليقوم الطرف الاول بإحضار بندقية حربية واطلاق النار بإتجاه المحطة المذكورة، فيرد الطرف الثاني بالمثل.
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وعرف ان الرصاص طال المحطة والاضرار اقتصرت على الماديات.

على اثر الاشكال حضرت قوة من الجيش الى المكان وفرضت طوقاً امنياً والعمل جاري على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.

وعرف ان الاشكال خلفياته استفزازية.
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