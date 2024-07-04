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لبنان

بهاء الحريري: نتوقع تغييرا جذريا في ايران سينعكس إيجابا على المنطقة

Lebanon 24
04-07-2024 | 12:20
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جدد بهاء رفيق الحريري تأكيده أنه قطع عهدا على نفسه بـ"مواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي صنع الكثير من الإنجازات في حياته لنهضة لبنان وازدهاره.

واعتبر الحريري خلال استقباله شخصيات وفاعليات شمالية ووفودا شعبية من مختلف القطاعات في منتجع "ميرامار"، أن "المسار الصحيح سيكون وحده الكفيل بالوصول إلى الخلاص"، واعدا بـ"العمل لإصلاح العديد من القطاعات في البلد".
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وتوجه إلى الوفود بالقول: "أنتم أهل طرابلس أهل الوفاء، فكيف لي أن لا أكون وفيا لكم؟".

وتوقع الحريري أن "يحصل تغيير جذري في إيران، وأن يكون لهذا التغيير انعكاس إيجابي على المنطقة ككل"، وقال: "علينا أن نكون على جهوزية تامة لهذا الأمر في حال حدوثه".

(الوكالة الوطنية)
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