أعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، استهداف ‏مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أدميت والايقاع بمن فيه بين قتيل وجريح.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، ‏استهدفنا ‏مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه ‏وأوقعنا من فيه بين قتيلٍ وجريح".‏

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