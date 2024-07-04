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لبنان

عملية نوعية جديدة لـ"الحزب".. الهدف "اشتعل" وأوقع من فيه بين قتيل وجريح

Lebanon 24
04-07-2024 | 12:20
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أعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، استهداف ‏مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أدميت والايقاع بمن فيه بين قتيل وجريح.


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، ‏استهدفنا ‏مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه ‏وأوقعنا من فيه بين قتيلٍ وجريح".‏
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