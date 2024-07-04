طلال وطارق المرعبي زارا سفير السعودية وشكرا للملكة دعمها للبنان

زار الوزير السابق طلال المرعبي ونجله النائب السابق طارق، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.

Advertisement

وكانت مناسبة اكد فيها المرعبي "الدور الكبير للمملكة ملكا وولي عهد تجاه لبنان وشعبه، فكانت دائما السباقة في مساعدته ولم تتخل عنه يوما فكانت الداعم والمنقذ في احلك الظروف وخصوصا رعايتها لاتفاق الطائف".وشكر المرعبي لبخاري "جهوده الدائمة من اجل دعم المشاريع التنموية في لبنان والتي يقدمها مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للاغاثة، والتي تشكل دعامة اساسية في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان". (الوكالة الوطنية)