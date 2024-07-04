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لبنان

مفتي راشيا من كندا: اللبناني كالغيث أينما حل نفع

Lebanon 24
04-07-2024 | 13:10
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التقى مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي في كندا، وزير الهجرة الكندي لمقاطعة البرتا محمد ياسين، بحضور وفد من الجالية اللبنانية في مقر الحكومة الكندية.
وتحدث ياسين فرحب بزيارة المفتي، مثمنا "جهوده لكندا وبرنامجه الرعوي للمسلمين فيها"، متطلعا إلى "التعاون في ما خص الجالية اللبنانية"، مؤكدا أنه "يعمل على تسهيل أمورهم للمساهمة في بناء كندا".
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وشكر حجازي لـ"الدولة الكندية استقبالها اللبنانيين وتأمين حياة كريمة لهم"، معتبرا أن "اللبناني كالغيث، أينما حل نفع"، وقال: "للبنانيين دور كبير في كندا، ولا تعني هجرة الأدمغة اللبنانية إلى كندا ترك لبنان، بل العمل على استعادة عافيته وبنائه".
وأكد "ضرورة الاهتمام بالتعليم، خصوصا بالنسبة إلى المهاجرين إلى كندا والعمل على معادلة شهاداتهم، نظرا لما لذلك من أثر في نهضة الوطن".
كما أكد "ضرورة أن يكون هناك يوم للتراث اللبناني في كندا من أجل أن يلتقي اللبنانيون فيه، باعتباره يوم اللبنانيين وعيشهم الواحد".
وتحدث عن "الوضع الأمني في لبنان نتيجة الاعتداء الإسرائيلي عليه، كما غزة"، مطالبا ب"الوقوف مع الحق ضد الظلم"، متمنيا "الخير لكندا والأمن للبنان والحياة الكريمة للبنانيين والكنديين".
وأكد ياسين "تلبية طلب حجازي"، لافتا إلى أنه "ستتم دعوته لحضور احتفال يوم التراث اللبناني لأنه صاحب الفكرة المتميزة. كما سيتم تسهيل المعادلات للشهادات ضمن الأصول المرعية الإجراء".

(الوكالة الوطنية)
 
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