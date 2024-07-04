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لبنان

زحمة خانقة على اوتوستراد الناعمة.. اليكم السبب

Lebanon 24
04-07-2024 | 13:11
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يشهد اوتوستراد الناعمة- الدامور زحمة سير خانقة.

ووفقاً للمعلومات، الزحمة المرورية تتزامن مع انطلاق مهرجان الدامور.
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