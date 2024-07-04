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لبنان

إصابة مواطنة إثر استهداف قوات العدو منزلها في شبعا

Lebanon 24
04-07-2024 | 14:10
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أصيبت المواطنة نيفين غانم بجروح، إثر استهداف قوات العدو منزلها في بلدة شبعا. ونقلت الى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة، ثم إلى مستشفى جبل لبنان. (الوكالة الوطنية)
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