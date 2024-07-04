إصابة مواطنة إثر استهداف قوات العدو منزلها في شبعا

أصيبت المواطنة نيفين غانم بجروح، إثر استهداف قوات العدو منزلها في بلدة شبعا. ونقلت الى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة، ثم إلى مستشفى جبل لبنان. (الوكالة الوطنية)

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