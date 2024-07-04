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لبنان

طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:08
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نبهت جمعية الأرض - لبنان في بيان من "الخلط بين طائر الشحرور المحلّي، وطائر المينا الهندي، الذي هو عكس الشحرور المحلّي، وهو طائر دخيل تم استقدامه إلى لبنان منذ أكثر من عشرين عاماً".

 وأضاف البيان"هذا الطائر، الذي كان يتواجد في مدينة بيروت، تحديداً في محيط الجامعة الأميركيّة، ولاحقاً في حرش بيروت، بدأ مؤخرًا بالتكاثر بوتيرة متسارعة والانتشار في عدّة مناطق لبنانيّة".
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وأشار الى "ان صنّف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN المينا كواحد من الطيور الغازيّة الثلاثة في العالم، واعتبر انتشاره مقلق كونه يهدّد الطيور المحليّة بطردها واحتلال أعشاشها وقتل صغارها ممّا يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي".

وتطلق اليوم جمعيّة الأرض لبنان إستبياناً إلكترونيّاً لرصد انتشار طائر المينا في لبنان وتفاعله مع البيئة المحليّة من خلال منصّة CESNA-LB.
ندعو اللبنانيّات واللبنانيّين الذين صادفوا هذا الطائر بتعبئة الإستبيان عبر هذا الرابط
https://arcg.is/0i1TaW

(الوكالة الوطنية)
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