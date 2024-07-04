مخزومي: ألف مبروك لمنتخب لبنان وصوله إلى نصف نهائي تصفيات كرة السلة

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "أكس": "ألف مبروك لمنتخب لبنان الوصول إلى نصف نهائي تصفيات كرة السلة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد فوزه على منتخب أنغولا. اسم لبنان الرياضي يسطع بفضل جهود لاعبي المنتخب الذين كانوا وسيبقون مصدر الفرح والأمل الدائم لبلدنا وشعبه".

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