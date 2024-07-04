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لبنان

جنوبًا.. قتيلة و5 جرحى في حادث مروّع في الخرايب

Lebanon 24
04-07-2024 | 16:38
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توفيت المواطنة (إ. ج.)، إثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم على أوتوستراد الواسطة - الخرايب في اتجاه صور، والذي نتج عنه أيضا سقوط 5 جرحى من بلدة جويا الجنوبية، نقلوا إلى مستشفى علاء الدين والفقيه في الصرفند بواسطة سيارات الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني وجمعية الرسالة الخرايب. (الوكالة الوطنية)
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