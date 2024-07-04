Advertisement

لبنان

تمسّك سياسيّ بالبطريرك الراعي بعد حملات تطالبه بالاستقالة

Lebanon 24
04-07-2024 | 22:15
A-
A+
Doc-P-1219291-638557540186461389.jpeg
Doc-P-1219291-638557540186461389.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
موجات شرسة من الانتقادات اللاذعة المتعدّدة الانتماءات والتوجّهات السياسية التي لم يخلُ بعضها من الرعونة حاولت التربّص بشخص البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي، فيما لم يأبه بعضها للمكانة التاريخية الخاصّة بالصرح البطريركي على امتداد المراحل. لكن، بقيت هناك بعض الملاحظات في حدود التخاطب الممكن .
Advertisement
وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": وفق انطباعات مستشار رئيس حزب الكتائب الذي يواكب اجتماعات تشاورية في بكركي ساسين ساسين لـ"النهار"، إنّ "الهجوم الأساسي على البطريرك من "حزب الله" هو لتغطية العجز خصوصاً بعد خطأ أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي نصّب نفسه رئيساً للجمهورية في لبنان، عندما هدّد دولة سيادية مستقلة كقبرص بمعزل عن الموقف والحجّة. ذلك أنه لا يحقّ لرئيس ميليشيا أن يهدّد دولة فإذا به والحال هذه يصنّف نفسه على أنه الرئيس والآمر الناهي". عن الهجوم الموازي على البطريرك أيضاً من بعض الوجوه السيادية المعارضة لـ"حزب الله"، يردف مستشار رئيس الكتائب أنّ "هناك مصالح شخصية لبعض الأشخاص تملي عليهم استغلال ظرف معيّن والقيام بتصاريح تخدمهم شخصياً لكننا في حزب كتائب نشدّ يدنا على يد بكركي والبطريرك الراعي". الملاحظات الكتائبية التي يعرب عنها ساسين ساسين، تختصّ بـ"أداء بعض مستشاري البطريرك، الذين لا من بدّ أن يكونوا على اطلاع أكبر بكثير على القضية الوطنية والقضية المسيحية وكيفية التعامل لخدمة المصلحة الوطنية لا الشخصية".

بكركي هي المرجعية الروحية في تأكيد مستشار رئيس حركة "الاستقلال" المحامي إدوار طيّون لـ"النهار"، هو الذي سبق أن شارك أيضاً في لقاءات تشاورية في بكركي. يضيف: "لا يجوز التطاول على سيد بكركي الذي له احترامه وتقديره ولا سيما أن البطريرك هو رأس الكنيسة وكل هذه التصاريح لا تجوز على الإطلاق. كل فريق لديه حرية الرأي والعمل السياسي لكنّ طلب الاستقالة لا يجوز. ورغم أنّ انزعاجنا كان من أن ثمة من سعى للقاء الأقطاب الأربعة في بكركي مع حضور الكاردينال بارولين، لكننا لم نصرّح بموقف علنيّ ضدّ البطريركية وأوصلنا امتعاضنا بطريقة مهذّبة ولائقة. إنّ البطريركية المارونية تمثل مبادئ تاريخية للبنانيين كما أننا على علاقة جيدة مع مستشاره ولا مشكلة معه".

بحسب مصدر على تواصل مع الصرح البطريركي في "القوات اللبنانية"، "لا أحد في استطاعته أن يجعل البطريرك الراعي يتنازل عن كرسيّ البطريركية إلا إن كانت هناك أسباب معينة. وإن كانت هناك بعض الملاحظات من "قواتيين" على مستشاره السياسي". يرى "القوات" أنّ "البطريرك يأخذ مواقف لا بأس بها بالنسبة لسيادة لبنان والسلاح وهناك امتنان حول تصاريحه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-05
05:15 | 2024-07-05
05:11 | 2024-07-05
05:06 | 2024-07-05
05:00 | 2024-07-05
04:59 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24