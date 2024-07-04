Advertisement

لبنان

ارتفاع جديد مرتقب في سعر الخبز

Lebanon 24
04-07-2024 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1219295-638557556915143436.jpg
Doc-P-1219295-638557556915143436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقول مصادر مطّلعة إنه في نهاية أيلول المقبل سيرتفع سعر ربطة الخبز بنسبة 27% ليبلغ 68 ألف ليرة في صالات الأفران، و78 ألفاً في نقاط البيع في المناطق القريبة من المدن، و85 ألفاً في المناطق البعيدة. السبب يعود إلى أن «قرض البنك الدولي الخاص بشراء الطحين الأبيض المخصّص لصناعة الرغيف العربي شارف على الانتهاء»، يقول أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم خواجة، مشيراً إلى أن الدعم لن يستمر أبعد من نهاية آب بعدما استنفذ مبلغ 150 مليون دولار. الآن «نحن على دولار 60 ألفاً للطحين، ما يعني دعماً بنسبة 40%»، يقول خواجة، مشيراً إلى خطة حكومية لرفع الدعم وصولاً إلى إزالته بشكل نهائي. وبعد ذلك ستصبح كلّ مكونات ربطة الخبز محتسبة على سعر صرف السوق، وسيدخل الرغيف بورصة الأسعار العالمية نظراً إلى مكوناته المرتبطة بالأسعار الخارجية.( الاخبار)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-05
05:15 | 2024-07-05
05:11 | 2024-07-05
05:06 | 2024-07-05
05:00 | 2024-07-05
04:59 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24